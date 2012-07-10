Польща прагне відсудити гроші за варшавський стадіон

Про це пише в понеділок польська газета DziennikGazetaPrawna з посиланням на свої джерела.

Видання зазначає, що NCS подала свою заяву через два дні після завершення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, перший матч якого відбувся 7 червня саме на збудованому до турніру Національному стадіоні. Держкомпанія вважає, що Alpine Construction, страхувальником якої є Zurich Insurance, не повністю виконала умови контракту на будівництво стадіону.

"Польські учасники консорціуму компаній, які будували його разом з Alpine, - Hydrobudowa і PBG - оголосили про банкрутство, тому з них уже нічого не витягнеш. Тільки австрійці ще мають гроші, а на стадіоні залишилася проблема несплачених робіт субпідрядників", - сказав газеті один з представників NCS на умовах анонімності.

Представники Alpine неофіційно заявили газеті, що виконали контракт і мають намір у суді відстоювати свою правоту, зазначивши, що замовник будівництва футбольної арени вносив додаткові зміни в проект, які збільшували його вартість, а польський уряд не хотів оплачувати ці додаткові роботи.

"У нас таке відчуття, що хтось хоче обкрасти фірму. Ми не дозволимо цього і готуємо своїх юристів", - зазначили в компанії.

Газета нагадала, що Hydrobudowa, яка оголосила на початку червня про своє банкрутство, теж вимагає від NCS додаткової оплати в розмірі близько 120 млн доларів за виконані, але несплачені роботи.

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Як повідомляв УНІАН, польський уряд витратив на будівництво Національного стадіону у Варшаві, який був споруджений у рамках підготовки країни до Євро-2012, близько 500 млн доларів (без ПДВ).

Напередодні турніру ряд субпідрядників, які працювали на цьому об'єкті, заявили про намір заблокувати відкриття футбольного турніру, якщо не одержать гарантій виплати боргів.

За кілька днів до початку Євро-2012 представники NCS надали субпідрядникам такі гарантії. Міністр спорту і туризму Польщі Йоанна Муха заявляла, що влада виплатить заборгованість за рахунок банківської гарантії генпідрядника.