Жіноча збірна України перемогла на шаховій Олімпіаді в Турині

Жіноча збірна України перемогла на шаховій Олімпіаді, яка завершилася вчора в Турині, повідомляє «Коммерсант-Украина».

Захопивши лідерство в дев`ятому турі, команда не упустила його вже до кінця змагань. Наталя ЖУКОВА, Катерина ЛАГНО, Інна ГАПОНЕНКО і Ганна УШЕНІНА завоювали золоті медалі, випередивши на півтора очка росіянок.

Збірна України набрала 29,5 бала з 39 можливих. У росіянок 28 балів, а у команди Китаю, яка фінішувала третьою, - 27,5.

Найрезультативнішою у збірної України стала К.ЛАГНО, що набрала 8 балів із 10. На пів-бала від неї відстала Н.ЖУКОВА, яка грала на першій дошці. А у І.ГАПОНЕНКО і Г.УШЕНІНОЇ по сім балів. Ці результати свідчать про те, що команда збірної України підібралася сильна і рівна. Варто виділити лише Н.ЖУКОВУ, яка, граючи на першій дошці, гідно протистояла сильним шахісткам миру. Успіх команди по праву розділяє і тренер В’ячеслав ЕЙНГОРН.

У чоловіків чемпіонами стали вірменські шахісти. Чоловіча збірна України розділила місця з шостого по десяте.

Найгучнішою сенсацією турніру став провал російської команди. На фініші росіяни поступилися американцям 1,5:2,5 і збірній Ізраїлю (1:3), набравши стільки ж очок, як і українці.

Збірна Вірменії набрала 36 очок із 52 можливих. У збірної Китаю 34 бали, а третє-четверте місця розділили збірні США і Ізраїлю – по 33 очки.