ЗМІ: Шева залишиться в Динамо
10:10, 09 липня 2012Спорт
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Авторитетне видання повідомляє про підписання нового контракту.
Шевченко залишається?
Попри різноманітні чутки стосовно переїзду в США Андрій Шевченко, схоже, залишиться у київському "Динамо".
Про це повідомляє авторитетне італійське видання Gazzetta Dello Sport.
За його даними, форвард "Динамо" підписав річний контракт із рідним клубом.
Таким чином, Шевченко відмовився від трансферу в американський "Ді-Сі Юнайтед", зазначає Gazeta.ua.
Відзначимо, раніше форвард заявив, що завершує виступи за національну збірну України.
Нещодавно Шевченко успішно переніс операцію на меніску в одній з міланських клінік.
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