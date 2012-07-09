ЗМІ: Шева залишиться в Динамо

Авторитетне видання повідомляє про підписання нового контракту.

Попри різноманітні чутки стосовно переїзду в США Андрій Шевченко, схоже, залишиться у київському "Динамо". Про це повідомляє авторитетне італійське видання Gazzetta Dello Sport. За його даними, форвард "Динамо" підписав річний контракт із рідним клубом. Таким чином, Шевченко відмовився від трансферу в американський "Ді-Сі Юнайтед", зазначає Gazeta.ua. Відзначимо, раніше форвард заявив, що завершує виступи за національну збірну України. Нещодавно Шевченко успішно переніс операцію на меніску в одній з міланських клінік.

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