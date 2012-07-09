ЗМІ: Шева залишиться в Динамо

10:10, 09 липня 2012
Спорт
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Авторитетне видання повідомляє про підписання нового контракту.

Шевченко, Алієв

Попри різноманітні чутки стосовно переїзду в США Андрій Шевченко, схоже, залишиться у київському "Динамо".

Про це повідомляє авторитетне італійське видання Gazzetta Dello Sport.

За його даними, форвард "Динамо" підписав річний контракт із рідним клубом.

Таким чином, Шевченко відмовився від трансферу в американський "Ді-Сі Юнайтед", зазначає Gazeta.ua.

Відзначимо, раніше форвард заявив, що завершує виступи за національну збірну України.

Нещодавно Шевченко успішно переніс операцію на меніску в одній з міланських клінік.

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