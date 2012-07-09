Олег Протасов поїхав працювати до Мінська Олег Протасов поїхав працювати до Мінська

Український тренер Олег Протасов очолив мінське «Динамо».

Як повідомляє Чемпіонат, про це було оголошено після закінчення матчу першості Білорусі між мінським «Динамо» і «Німаном», який завершився з рахунком 1:1 на столичному стадіоні «Динамо-Юні». Ця зустріч стала останньою в штабі команди для головного тренера мінчан Олександра Сєднєва.

Керівництво мінського «Динамо» подякувало Олександру Сєднєву за роботу. Новим головним тренером клубу призначено Олега Протасова.

Видання зазначає, що Протасов буде 26-м головним тренером «Динамо» за час правління Юрія Чижа, який став головою правління білоруського клубу в грудні 1999 року.