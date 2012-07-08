Янукович побажав Кличкові міцного здоров'я

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Глава держави побажав українському спортсмену міцного здоров’я, щастя та нових звитяжних перемог.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі В.Кличко нокаутом переміг Т.Томпсона у бою за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версією IBF.

Це 58-ма перемога В.Кличка в кар'єрі та 51-ша - нокаутом.