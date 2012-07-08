Янукович побажав Кличкові міцного здоров'я
20:25, 08 липня 2012Спорт
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Президент України Віктор Янукович привітав чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Володимира Кличка з переконливою перемогою в поєдинку з американським боксером Тоні Томпсоном.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Глава держави побажав українському спортсмену міцного здоров’я, щастя та нових звитяжних перемог.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі В.Кличко нокаутом переміг Т.Томпсона у бою за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версією IBF.
Це 58-ма перемога В.Кличка в кар'єрі та 51-ша - нокаутом.
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