Кличко виграв бій
00:41, 08 липня 2012Спорт
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Закінчився боксерський поєдинок між Володимиром Кличком і Тоні Томпсоном.
Перемогоюукраїнськогобоксеранокаутомв 6-му раундізавершивсябійміжВолодимиромКличком іТоніТомпсоном(США) зазваннячемпіонасвітувнадважкійвазі за версією Міжнародної федерації боксу (IBF).
Кличкоз першогораундузахопивпомітну перевагу, вівпоєдинок, у п'ятомураундіТомпсонпобуваввнокдауні,і вжевнаступномураундісерія з8-9ударівостаточновідправилайогонапідлогу.Ц
Це 58-а перемогв Володимира Кличка в кар'єрі та 51-а - нокаутом.
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