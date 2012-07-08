Кличко виграв бій

Закінчився боксерський поєдинок між Володимиром Кличком і Тоні Томпсоном.

Перемогоюукраїнськогобоксеранокаутомв 6-му раундізавершивсябійміжВолодимиромКличком іТоніТомпсоном(США) зазваннячемпіонасвітувнадважкійвазі за версією Міжнародної федерації боксу (IBF).



Кличкоз першогораундузахопивпомітну перевагу, вівпоєдинок, у п'ятомураундіТомпсонпобуваввнокдауні,і вжевнаступномураундісерія з8-9ударівостаточновідправилайогонапідлогу.Ц Це 58-а перемогв Володимира Кличка в кар'єрі та 51-а - нокаутом.

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