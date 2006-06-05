Молодіжна збірна України з футболу стала ”срібною” у Європі

Молодіжна збірна України з футболу стала срібним призером першості Європи – у фінальному матчі, який відбувався 4 червня у Порту (Португалія), українська команда з рахунком 3:0 програла збірній Голландії.

Нагадаємо, у груповому раунді українці обіграли "молодіжку" Голландії з рахунком 2:1. У зв’язку з цим сайт champion.com.ua нагадує про фінал Євро-1988, в якому збірна СРСР поступилася "летючим голландцям" 2:0, вигравши у них в груповому турнірі.