Збірна України з пляжного футболу здобула путівку на фінал Кубка світу

Збірна України з пляжного футболу здобула переконливу перемогу над командою Польщі в матчі вирішальної стадії європейського відбіркового турніру Кубка світу-2013 і отримала останню путівку до фінальної стадії світової першості.

Як передає РІА «Новости», матч, що пройшов в суботу в Москві на Поклонній горі, завершився перемогою українців з рахунком 7:4 (4:1, 2:2, 1:1), У збірної Україні покером відзначився Роман Пачев, по голу на свій рахунок записали Андрій Черевко, Олег Зборовський, Андрій Борсук, а у поляків відзначився двічі Вітольд Зіобер, по м'ячу забили Павел Фрішкемут і Богуслав Сагановський.

Ця зустріч була вирішальною для обох команд, тому що тільки переможець міг пробитися у фінальну стадію Кубка світу. Обидві збірні дуже обережно почали матч, основну увагу приділяючи оборонним діям. Проте в середині відрізка українським футболістам протягом всього хвилини вдалося провести три голи, змусивши поляків піти вперед. Наприкінці стартового періоду команди встигли обмінятися влучними ударами.

Поляки, які намагалися врятувати матч, у другій 12-хвилинці володіли ініціативою, але скоротити відставання їм так і не вдавалося. На другій секунді фінального періоду Р.Пачеву дальнім ударом вдалося довести перевагу збірної України до чотирьох м'ячів, і ні у кого не залишилося сумнівів у перемозі українців.

Пізніше в групі В відбудеться матч Іспанія - Угорщина, який має значення тільки при розподілі першого і другого місця в цьому квартеті, тому що іспанці ще в п'ятницю забезпечили собі вихід у фінальну частину першості планети. Уже відомі всі чотири збірні, які представлять Європу на Кубку світу, який у вересні 2013 року пройде на острові Таїті у Французькій Полінезії, - команди Росії, Іспанії, Нідерландів і України.

У неділю, 8 липня, також у Москві відбудуться фінал кваліфікації і матч за третє місце.