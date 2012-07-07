Кличко проти «Тигра»: на кого ставлять букмекери

17:26, 07 липня 2012
Спорт
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Сьогодні аболютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко проведе 61-й поєдинок у своїй кар'єрі.

Кличко, Томпсон

Увечері на стадіоні "Стад Де Суісс" українець битиметься з американцем Тоні Томпсоном, передає ТСН.

Букмекерські контори вважають Кличка абсолютним фаворитом бою. На його перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1.04. Водночас, перемога американського "Тигра" оцінюється коефіцієнтом 10.00. Також приймаються ставки на тривалість бою. Дострокове завершення бою (перемога нокаутом / технічним нокаутом) оцінюється коефіцієнтом 1.40. Перемога за очками - коефіцієнт 4.00.

Нагадаємо, що Кличко вже зустрічався з Томпсоном. 12 липня 2008 року Володимир нокаутував Тоні в 11-му раунді.

Сьогоднішній поєдинок транслюватиме телеканал "Інтер". Початок трансляції - 22.35.

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