Кличко проти «Тигра»: на кого ставлять букмекери

Увечері на стадіоні "Стад Де Суісс" українець битиметься з американцем Тоні Томпсоном, передає ТСН.

Букмекерські контори вважають Кличка абсолютним фаворитом бою. На його перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1.04. Водночас, перемога американського "Тигра" оцінюється коефіцієнтом 10.00. Також приймаються ставки на тривалість бою. Дострокове завершення бою (перемога нокаутом / технічним нокаутом) оцінюється коефіцієнтом 1.40. Перемога за очками - коефіцієнт 4.00.

Нагадаємо, що Кличко вже зустрічався з Томпсоном. 12 липня 2008 року Володимир нокаутував Тоні в 11-му раунді.

Сьогоднішній поєдинок транслюватиме телеканал "Інтер". Початок трансляції - 22.35.