Кличко проти «Тигра»: на кого ставлять букмекери
17:26, 07 липня 2012Спорт
2151
Сьогодні аболютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко проведе 61-й поєдинок у своїй кар'єрі.
Томпсон спробує отримати реванш у Кличка
Увечері на стадіоні "Стад Де Суісс" українець битиметься з американцем Тоні Томпсоном, передає ТСН.
Букмекерські контори вважають Кличка абсолютним фаворитом бою. На його перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1.04. Водночас, перемога американського "Тигра" оцінюється коефіцієнтом 10.00. Також приймаються ставки на тривалість бою. Дострокове завершення бою (перемога нокаутом / технічним нокаутом) оцінюється коефіцієнтом 1.40. Перемога за очками - коефіцієнт 4.00.
Нагадаємо, що Кличко вже зустрічався з Томпсоном. 12 липня 2008 року Володимир нокаутував Тоні в 11-му раунді.
Сьогоднішній поєдинок транслюватиме телеканал "Інтер". Початок трансляції - 22.35.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter