Мілевський підхопив ангіну
13:56, 07 липня 2012Спорт
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Нападник «Динамо» Артем Мілевський перебуваючи на підготовчому зборі в Австрії захворів на ангіну.
Мілевський пропустить тренування через ангіну
Про характер захворювання і терміни одужання офіційному клубному сайту розповів лікар команди Леонід Миронов.
«У п'ятницю вранці Мілевський поскаржився на біль у горлі при ковтанні. У нього була підвищена температура і при огляді за всіма симптомами було встановлено діагноз - ангіна. Артему прописано курс лікування, він приймає необхідні в таких випадках лікарські препарати. Ангіна середньої тяжкості, на лікування піде п'ять днів. До тренувань футболіст приступить вже після повернення команди до Києва », - зазначив лікар.
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