Мілевський підхопив ангіну

Про характер захворювання і терміни одужання офіційному клубному сайту розповів лікар команди Леонід Миронов.

«У п'ятницю вранці Мілевський поскаржився на біль у горлі при ковтанні. У нього була підвищена температура і при огляді за всіма симптомами було встановлено діагноз - ангіна. Артему прописано курс лікування, він приймає необхідні в таких випадках лікарські препарати. Ангіна середньої тяжкості, на лікування піде п'ять днів. До тренувань футболіст приступить вже після повернення команди до Києва », - зазначив лікар.