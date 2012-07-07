Польща: під час Євро найбільше постраждали великі торговельні центри

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляє один з найбільших польських інтернет-порталів Wirtualna Polska з посиланням на представників організацій, об'єднуючих торговців та експертів галузі.

"Очікування були величезними. Всі розраховували на прибутки під час футбольного безумства. Закордонні вболівальники мали залишити у нас мільйони євро. Проте, вже відомо, що ми дуже переоцінили прибутки від Євро-2012. Найбільше розчаровані представники роздрібної торгівлі", - відзначає портал.

Голова правління Польської палати торгівлі (PIZ) Мачей Плашиньський відзначив зростання продажу товарів, пов'язаних із футболом - в першу чергу, закусок на близько 80% і пива на 50% - на тлі зниження продажу інших продуктів.

"Не було все в рожевому світлі, як могло б здаватися. Ми не побачили значного зростання продажу", - сказав він.

Генеральний директор Польської організації торгівлі та дистрибуції (POHD) Анджей Фалінський назвав незначним внесок Євро-2012 в роздрібну торгівлю в 38-мільйонній Польщі, висловивши думку, що заробити могли лише торговці, які продають свої товари і послуги в безпосередній близькості від стадіонів і в центрі міст, що приймали турнір.

"Організація турніру в Польщі мала принести всій економіці близько 25 млн. євро. Водночас продаж продуктів харчування за рік у нормальних умовах становить близько 65 млрд євро", - зазначив він.

За оцінками організації PKPP Lewiatan, що об'єднує майже 4 тисячі польських фірм, які працевлаштовують 700 тисяч чоловік, зростання продажу під час турніру вдалося добитися продавцям телевізорів.

Водночас, за їх даними, багато споживачів скорочували витрати на інші товари.

За даними wp.pl, найбільше постраждали великі торгові центри, в яких під час матчів, практично нікого не було.

"Гірші настрої в торгівлі - це в першу чергу результат дуже великих очікувань. Політики годували нас перспективою великих прибутків з Євро останні чотири роки. З року в рік надія зростала як снігова куля. Коли прийшов час зіткнуться з реальністю - розчаровані практично всі", - зазначає портал.

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Як повідомляв УНІАН, за попередніми оцінками польських організаторів Євро-2012, до Польщі на три тижні турніру приїхало близько 600 тисяч іноземних уболівальників, які залишили в країні близько 215 млн. євро.

Перед чемпіонатом організатори прогнозували приїзд до 1 млн. уболівальників і їхні витрати на рівні від 200 до 650 млн. євро.

Польща в рамках підготовки до Євро-2012 витратила близько 20 млрд євро, головним чином на розвиток інфраструктури, безпосередньо не пов'язаної з турніром. Більшість необхідних для проведення чемпіонату витрат поглинуло будівництво і реконструкція стадіонів, які обійшлися приблизно в 1 млрд євро.