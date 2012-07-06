ФІФА таки введе систему відеофіксації голів

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB), уповноважена змінювати правила гри у футбол, затвердила використання системи автоматичного визначення взяття воріт (GLT). Про це заявив генсек Міжнародної федерації футболу (FIFA) Жером Вальке.

Рішення було прийнято на спеціальному засіданні IFAB в Цюріху 5 липня. Двома системами, які вийшли у фінал тестів, залишилися GoalRef, розроблена данськими і німецькими фахівцями, і Hawk Eye, що застосовується в тенісі, крикеті і віднедавна у волейболі, пише Дзеркало тижня.

«Ми маємо намір спробувати обидві системи на чемпіонаті світу серед клубів-2012», - розповів Вальке.

Поставити питання про необхідність введення системи GLT керівництво FIFA змусила серія грубих помилок арбітрів на турнірах найвищого рівня

Як відомо, на Євро-2012 на підсумкове розташування команд в групі D, де виступала України, вплинула суддівська помилка: рефері Віктор Кашшаі не зарахував чистий гол Марко Девіча у матчі проти Англії. У підсумку збірна Блохіна програла англійцям 0:1 і на змогла пройти далі.

Президент УЄФА Мішель Платіні в свою чергу виступав проти введення електронної технології, яка автоматично буде визначати момент, коли м'яч перетинає лінію воріт.