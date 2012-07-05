Янукович дав ордени Суркісу, Блохіну і Шевченку

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Крім того, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія Голубченка, Донецького міського голову Олександра Лук’янченка, голову Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, народного депутата України Сергія Осику.

Орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено голову Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна, віце-прем’єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса Колеснікова, голову Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів Володимира Ковалевського, капітана національної збірної команди України з футболу Андрія Шевченка.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради Галину Герегу, першого заступника директора департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенанта Володимира Карася, голову Донецької обласної державної адміністрації Андрія Шишацького та інших.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено Харківського міського голову Геннадія Кернеса, голову Львівської обласної державної адміністрації Михайла Костюка, директора турніру УЄФА Євро-2012 в Україні, керівника місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіяна Лубківського.

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Як передає кореспондент УНІАН, з усіх керівників міст та областей, які приймали матчі Євро-2012, нагороду не отримав лише мер Львова Андрій Садовий.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня А.Садовий скликав позачергове засідання колегії Львівської міської ради «для вироблення плану подальших дій» у зв’язку з тим, що більшість у Верховній Раді ухвалила закон про засади державної мовної політики.

«Обурює не лише сам факт того, що депутати поставили під сумнів державність української мови в Україні, чим принизили українців. Обурює те, якими методами пропихають питання, що стосуються основ держави. Сьогодні українці не застраховані від того, що завтра такими ж голосуваннями в темну пропхають ліквідацію суверенітету країни в угоду якійсь політичній коньюнктурі. Верховна Рада втратила будь-яку легітимність в очах українців, якою мовою вони б не говорили. Це не парламент, це ліквідаційний комітет держави», - заявив у коментарі УНІАН міський голова Львова.

Сьогодні А.Садовий виступав на мітингу захисників української мови біля Українського дому в Києві.