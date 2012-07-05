Через події у Верховній Раді зірвався тенісний турнір

07:48, 05 липня 2012
Спорт
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Європейські парламентарії через події у ВР відмовилися від участі у тенісному турнірі, який мала приймати Україна.

Про це повідомив представник оргкомітету турніру, голова Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Павло Костенко, інформує прес-служба партії «Батьківщина».

«На знак протесту проти подій у Верховній Раді України делегації парламентів п’ятнадцяти країн Європи відмовились брати участь у щорічному тенісному турнірі, який мав відбутися у Києві», - говориться в повідомленні.

За словами П.Костенка, такий спортивний захід між європейським парламентаріями відбувається впродовж 19 років під егідою Європарламенту, і цього року Україна мала вдруге провести його у себе 6-7 липня.

Однак, повідомив народний депутат, «після того, як провладна більшість в антиконституційний спосіб ухвалила мовний закон, від усіх парламентських делегацій надійшли телеграми про відмову від участі у тенісному турнірі на знак протесту».

Участь у турнірі мали взяти делегації парламентів п’ятнадцяти країн Європи, серед яких Україна, Італія, Польща, Угорщина, Словенія, Хорватія, Болгарія, Румунія, Литва та інші.

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