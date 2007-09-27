Чемпіонат Італії: Рома дала осічку

В середу в Італії пройшли матчі 5-го туру серії А. У центральному матчі туру «Фіорентіна» зіграла внічию з лідером турнірної таблиці - столичною «Ромою».

Рахунок у матчі відкрив бразильський півзахисник Манчіні, який вразив ворота Себастьєна Фре красивим ударом з-за меж штрафного. Проте, рівновагу практично відразу відновив Алессандро Гамберіні, що скористався осічкою Доні (бразильський кіпер махнув повз м`яч, намагаючись вибити м`яч після подачі кутового). До перерви римляни зуміли удруге вийти вперед - ще один красивий удар на рахунку Жюлі. У середині другого тайму підопічні Лучано Спалетті особисто подарували нічию фіалкам - Маттео Феррарі в абсолютно незагрозливій ситуації завалив у штрафному Крістіана В’єрі і Адріан Муту реалізував 11-метровий.

Осічкою римського клубу скористався міланський «Інтер». Підопічні Роберто Манчіні на своєму полі розгромили «Сампдорію» і зрівнялися з «Ромою» за набраними очками. Дублем в матчі відзначився Златан Ібрагімович, ще один м`яч на рахунку Луїша Фігу.

Упевненою перемогою порадувала своїх фанатів і «Стара синьйора» - туринський клуб на своєму полі розгромив «Реджину». Голи на рахунку Ніколи Легроттальє, Хасана Саліхаміджича, Давида Трезеге і Раффаеле Палладіно.

А ось «Мілан» не зміг навіть видряпати нічию в гостях у «Палермо». Кларенс Зєєдорф відкрив рахунок у матчі на 10-ій хвилині матчу, але у середині тайму Аїмо Діана зрівняв рахунок, а удар Фабріцціо Мікколі на останніх хвилинах гри приніс перемогу сіцілійському клубу.

Чемпіонат Італії. Серія А

5-й тур

Фіорентіна - Рома 2:2.

Голи: Гамбаріні, 24. Муту, 79, з пенальті - Манчіні, 19. Жюлі, 37

Інтер - Сампдорія 3:0.

Голи: Ібрагімович, 23, 49. Фігу, 58

Палермо - Мілан 2:1.

Голи: Діана, 73. Мікколі, 90 - Зєєдорф, 10

Ювентус - Реджина 4:0.

Голи: Легроттальї, 48. Саліхаміджич, 50. Трезеге, 76. Палладіно, 90

Наполі - Ліворно 1:0.

Гол: Соса, 85

Дженоа - Удінезе 3:2.

Голи: Боррьєлло, 20, 48, 74, з пенальті – Г’ян, 51. Место, 77

Сієна - Аталанта 1:1.

Голи: Лоріа, 31 - Доні, 61, з пенальті

Лаціо - Кальярі - 3:1.

Голи: Роккі, 48, 84. Пандєв, 60 - Аквафреска, 69

Парма - Торіно - 2:0.

Голи: Режінальдо, 62. Корраді, 64

Катанья - Емполі - 1:0.

Гол: Мартінес, 48

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