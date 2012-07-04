Збірна Блохіна повернулася в топ-50 рейтингу ФІФА
Збірна України з футболу піднялася одразу на 6 сходинок в оновленому рейтингу ФІФА
Таким чином "синьо-жовті" відновили позиції у топ-50.
Як зазначає Чемпіон, у трійці лідерів Уругвай та Німеччина помінялися місцями, лідером залишилася Іспанія.
Рейтинг ФІФА
Станом на 4 липня
1. (1) Іспанія - 1691 очко.
2. (3) Німеччина - 1502.
3. (2), Уругвай - 1297.
4. (6), Англія - 1294.
5. (10) Португалія - 1213.
6. (12) Італія - 1192.
7. (7), Аргентина - 1095.
8. (4) Нідерланди - 1079.
9. (8) Хорватія - 1050.
10. (9), Данія - 1017.
13 (11). Росія - 975
...46 (52). Україна - 621
...50 (50). Чорногорія - 581
...54 (62). Польща - 560
...139 (140). Молдова - 213
...205 (206). Сан-Марино - 0
Як відомо, Англія, Чорногорія, Польща, Молдова та Сан-Марино є суперниками українців у кваліфікації до Чемпіонату світу 2014.