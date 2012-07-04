Збірна Блохіна повернулася в топ-50 рейтингу ФІФА

Таким чином "синьо-жовті" відновили позиції у топ-50.

Як зазначає Чемпіон, у трійці лідерів Уругвай та Німеччина помінялися місцями, лідером залишилася Іспанія.

Рейтинг ФІФА

Станом на 4 липня

1. (1) Іспанія - 1691 очко.

2. (3) Німеччина - 1502.

3. (2), Уругвай - 1297.

4. (6), Англія - 1294.

5. (10) Португалія - 1213.

6. (12) Італія - 1192.

7. (7), Аргентина - 1095.

8. (4) Нідерланди - 1079.

9. (8) Хорватія - 1050.

10. (9), Данія - 1017.

13 (11). Росія - 975

...46 (52). Україна - 621

...50 (50). Чорногорія - 581

...54 (62). Польща - 560

...139 (140). Молдова - 213

...205 (206). Сан-Марино - 0

Як відомо, Англія, Чорногорія, Польща, Молдова та Сан-Марино є суперниками українців у кваліфікації до Чемпіонату світу 2014.