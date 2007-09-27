”Челсі” здобув першу перемогу з новим тренером
|Пісарро и Тернер. Фото АР
Господарі добре почали. Потім виявилося їх невміння грати проти "Челсі" низом. Всі найвдаліші атаки закінчувалися навісами, які упевнено переривав Кудічіні. "Челсі" дав суперникові виговоритися, а потім облив "тигрів" холодним душем блискавичних атак.
Успішнішим за інших був Райт-Філіпс, що незмінно обганяв суперників на своєму фланзі. На 34-ій хвилині саме його прорив закінчився зрячою передачею на Синклера, який точно поклав м`яч низом у дальній кут. Скинувши з себе нервову напругу, яку було помітно навіть через телетрансляцію, "Челсі" почав грати розкутіше. Забивши, команда відчула упевненість в собі.
Вже до 52-ої хвилини "сині" визначилися з переможцем матчу. Пісарро здорово обіграв захисника на куту штрафної, витримав паузу і м`яко віддав м`яч під удар Калу. Молодий форвард в боротьбі із захисником забив м`яч у порожні ворота. Повтор ставить питання авторства гола, можливо, м`яч варто записати на Делані.
Розбиратися часу не було. Майже негайно "Челсі" забив ще раз. Швидкий перепас на лівому фланзі атаки, викид м`яча в опорну зону, звідки Сідуелл гарматним ударом відправляє м`яч у сітку. Кінець боротьбі. Далі формальності і заміни.
Дивує відсутність на полі Андрія Шевченка. Українському форвардові очевидно не вистачає ігрової практики. Якщо Чехові, Малуда, Феррейрі і Макелеле, який вийшов на 17 хвилин, Грант дав відпочити, то відносно Шеви такого сказати не можна.
Андрій майже не грав цього сезону. Він був замінений у матчі з "Манчестер Юнайтед", і на прес-конференції Аврам критично відізвався про гру Андрія. І замість того, щоб дати нападаючому другий шанс. Дати знайти себе через ігри. Аврам ухвалює рішення залишити Шевченка поза основним складом, а потім і поза грою.
На 81-ій хвилині Калу забиває м`яч ударом з центру штрафний після пасу Джо Коула. М`яч ставить крапку в грі і ніби зайвий раз доводить силу пари Калу-Пісарро і кожного з них окремо. Проти "Халл Сіті" форварди зіграли досить успішно.
В зв`язку з цим залишається одне питання. Хто вийде на поле в лінії атаки у суботу, коли "Челсі" прийме "Фулхем"? Якщо пара в нападі не зміниться, то в історію упередженого ставлення Моурінью до Шевченка додасться нова деталь.
Кубок англійської ліги. Третє коло. 1/16 фіналу
Третє коло. 1/16 фіналуАстон Вілла – Лестер 0:1
Гол: Фрайєтт, 76
Вест Хем – Плімут 1:0
Гол: Ештон, 90.
Шеффілд Венсдей – Евертон 0:3
Голи: Макфадден, 59, 84. Якубу, 85
Блекберн – Бірмінгем 3:0
Голи: Бентлі, 66. Дербішир, 82, з пенальті. Крус, 90
Манчестер Юнайтед – Ковентрі 0:2
Голи: Міфсуд, 27, 70
Тоттенхем – Міддлсбро 2:0
Голи: Бейл, 72. Хаддлстоун, 75
Фулхем – Болтон 1:2 в д.в.
Голи: Хілі, 78 - Гатрі, 57. Яннакапулос, 112
Халл Ситі – Челсі 0:4
Голи: С.Синклер, 37. Калу, 49, 81. Сідуелл, 52