”Челсі” здобув першу перемогу з новим тренером

Лондонський “Челсі” здобув важливу перемогу. У матчі Кубка Ліги “аристократи” обіграли в гостях "Халл Ситі" з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт ФК "Челсі"

Господарі добре почали. Потім виявилося їх невміння грати проти "Челсі" низом. Всі найвдаліші атаки закінчувалися навісами, які упевнено переривав Кудічіні. "Челсі" дав суперникові виговоритися, а потім облив "тигрів" холодним душем блискавичних атак.

Успішнішим за інших був Райт-Філіпс, що незмінно обганяв суперників на своєму фланзі. На 34-ій хвилині саме його прорив закінчився зрячою передачею на Синклера, який точно поклав м`яч низом у дальній кут. Скинувши з себе нервову напругу, яку було помітно навіть через телетрансляцію, "Челсі" почав грати розкутіше. Забивши, команда відчула упевненість в собі.

Вже до 52-ої хвилини "сині" визначилися з переможцем матчу. Пісарро здорово обіграв захисника на куту штрафної, витримав паузу і м`яко віддав м`яч під удар Калу. Молодий форвард в боротьбі із захисником забив м`яч у порожні ворота. Повтор ставить питання авторства гола, можливо, м`яч варто записати на Делані.

Розбиратися часу не було. Майже негайно "Челсі" забив ще раз. Швидкий перепас на лівому фланзі атаки, викид м`яча в опорну зону, звідки Сідуелл гарматним ударом відправляє м`яч у сітку. Кінець боротьбі. Далі формальності і заміни.

Дивує відсутність на полі Андрія Шевченка. Українському форвардові очевидно не вистачає ігрової практики. Якщо Чехові, Малуда, Феррейрі і Макелеле, який вийшов на 17 хвилин, Грант дав відпочити, то відносно Шеви такого сказати не можна.

Андрій майже не грав цього сезону. Він був замінений у матчі з "Манчестер Юнайтед", і на прес-конференції Аврам критично відізвався про гру Андрія. І замість того, щоб дати нападаючому другий шанс. Дати знайти себе через ігри. Аврам ухвалює рішення залишити Шевченка поза основним складом, а потім і поза грою.

На 81-ій хвилині Калу забиває м`яч ударом з центру штрафний після пасу Джо Коула. М`яч ставить крапку в грі і ніби зайвий раз доводить силу пари Калу-Пісарро і кожного з них окремо. Проти "Халл Сіті" форварди зіграли досить успішно.

В зв`язку з цим залишається одне питання. Хто вийде на поле в лінії атаки у суботу, коли "Челсі" прийме "Фулхем"? Якщо пара в нападі не зміниться, то в історію упередженого ставлення Моурінью до Шевченка додасться нова деталь.

Кубок англійської ліги. Третє коло. 1/16 фіналу Астон Вілла – Лестер 0:1

Гол: Фрайєтт, 76

Вест Хем – Плімут 1:0

Гол: Ештон, 90.

Шеффілд Венсдей – Евертон 0:3

Голи: Макфадден, 59, 84. Якубу, 85

Блекберн – Бірмінгем 3:0

Голи: Бентлі, 66. Дербішир, 82, з пенальті. Крус, 90

Манчестер Юнайтед – Ковентрі 0:2

Голи: Міфсуд, 27, 70

Тоттенхем – Міддлсбро 2:0

Голи: Бейл, 72. Хаддлстоун, 75

Фулхем – Болтон 1:2 в д.в.

Голи: Хілі, 78 - Гатрі, 57. Яннакапулос, 112

Халл Ситі – Челсі 0:4

Голи: С.Синклер, 37. Калу, 49, 81. Сідуелл, 52