Янукович подякував Шевченку та збірній за гру на Євро-2012

Про це повідомляє прес-служба Президента.

В.Янукович подякував спортсменові та всій команді України за гарну гру у фінальній частині Євро-2012.

«Ми дуже багато говорили про те, як добре відбувся Чемпіонат Європи, який резонанс був у Європі та світі з приводу його проведення в Україні та Польщі. Усі залишилися дуже задоволені», – сказав футболіст після зустрічі з главою держави. – «...Президент подякував за гру, за прекрасний виступ збірної України».

Говорячи про актуальність розвитку футболу в Україні, А.Шевченко, зокрема, відзначив важливість проведення відповідних уроків у школах.

«Це дуже важливо, бо після Чемпіонату Європи (до футболу) дуже великий інтерес. Я вважаю, що в Україні футбол – це спорт номер один, і його треба розвивати», – наголосив А.Шевченко.