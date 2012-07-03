Янукович заявляє, що всі спроби дискредитувати Україну перед Євро провалилися

Як передає кореспондент УНІАН, по це він сказав, відкриваючи засідання Громадської гуманітарної ради у Києві.

«Проведення в нашій державі Чемпіонату Європи з футболу довело цілому світу, що в нас відсутні расистські та ксенофобські напрями. Усі намагання дискредитувати Україну перед світовою спільнотою, зазнали краху», - сказав він.

В.Янукович висловив переконання, що багатотисячна армія вболівальників з різних куточків світу, представники інших культур та віросповідань були приємно вражені гостинністю наших громадян.

Президент зауважив, що за час проведення чемпіонату не було зареєстровано жодного злочину на міжетнічному чи релігійному грунті.

«Український народ вкотре підтвердив свою миролюбність і терпимість», - сказав В.Янукович.

Водночас він зазначив, що в країні, де проживають представники більше 130 національностей та різних релігійних громад, не можна уникнути непорозумінь на етнічному або релігійному грунті.

«Однак, на відміну від інших країн, в Україні окремі міжетнічні та міжрелігійні конфлікти мають локальний характер», - сказав В.Янукович і висловив переконання, що заклади освіти та ЗМІ повинні брати більш активну участь у вихованні молодого покоління в дусі толерантності та терпимості.