Чемпіонат України з футболу відкриє західноукраїнське дербі
У п'ятницю, 13 липня, стартує чемпіонат України з футболу сезону 2012/13.
Перший поєдинок подарує вболівальникам західноукраїнське дербі між луцькою "Волинню" та львівськими "Карпатами", повідомляє ТСН.
У суботу в еліті стартують одразу два новачка – запорізький "Металург" та ужгородська "Говерла". Запорожці зустрінуться у Луганську із "Зорею", а ужгородці завітають до Одеси, де на них чекає дуель із "Чорноморцем".
Також у суботу проведуть свої перші матчі у новому сезоні срібний та бронзовий призери чемпіонату України-2011/12 – київське "Динамо" і харківський "Металіст". Кияни на НСК "Олімпійський" зустрінуться із донецьким "Металургом". А харків'яни вдома прийматимуть маріупольський "Іллічівець".
Програма першого туру завершиться у неділю трьома матчами, серед яких поєдинок чемпіона - донецького "Шахтаря". Проекзаменувати "гірників" приїде столичний "Арсенал". У Полтаві місцева "Ворскла" зіграє з криворізьким "Кривбасом". А завершиться тур матчем у Дніпропетровську: "Дніпро" битиметься із сімферопольською "Таврією".
Розклад матчів першого туру чемпіонату України
П'ятниця, 13 липня
19:00. Волинь – Карпати.
Субота, 14 липня
18:00. Зоря – Металург З.
19:30. Динамо – Металург Д.
20:00. Чорноморець – Говерла.
21:30. Металіст – Іллічівець.
Неділя, 15 липня
17:00. Ворскла – Кривбас.
19:00. Шахтар – Арсенал.
19:30. Дніпро – Таврія.