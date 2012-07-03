Чемпіонат України з футболу відкриє західноукраїнське дербі

Перший поєдинок подарує вболівальникам західноукраїнське дербі між луцькою "Волинню" та львівськими "Карпатами", повідомляє ТСН.

У суботу в еліті стартують одразу два новачка – запорізький "Металург" та ужгородська "Говерла". Запорожці зустрінуться у Луганську із "Зорею", а ужгородці завітають до Одеси, де на них чекає дуель із "Чорноморцем".

Також у суботу проведуть свої перші матчі у новому сезоні срібний та бронзовий призери чемпіонату України-2011/12 – київське "Динамо" і харківський "Металіст". Кияни на НСК "Олімпійський" зустрінуться із донецьким "Металургом". А харків'яни вдома прийматимуть маріупольський "Іллічівець".

Програма першого туру завершиться у неділю трьома матчами, серед яких поєдинок чемпіона - донецького "Шахтаря". Проекзаменувати "гірників" приїде столичний "Арсенал". У Полтаві місцева "Ворскла" зіграє з криворізьким "Кривбасом". А завершиться тур матчем у Дніпропетровську: "Дніпро" битиметься із сімферопольською "Таврією".

Розклад матчів першого туру чемпіонату України

П'ятниця, 13 липня

19:00. Волинь – Карпати.

Субота, 14 липня

18:00. Зоря – Металург З.

19:30. Динамо – Металург Д.

20:00. Чорноморець – Говерла.

21:30. Металіст – Іллічівець.

Неділя, 15 липня

17:00. Ворскла – Кривбас.

19:00. Шахтар – Арсенал.

19:30. Дніпро – Таврія.