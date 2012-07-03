Донбас Арену на Євро відвідали 235 тисяч уболівальників

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Донецької обласної держадміністрації Андрій Шишацький.

За його словами, в середньому на Євро-2012 кожен матч на стадіоні відвідувало 40-45 тис. уболівальників. Найбільша кількість уболівальників, які відвідали стадіон «Донбас Арена» під час чемпіонату, була зафіксована на матчі Україна-Франція 15 червня - 50 тисяч.

На останньому в Донецьку матчі 27 червня на стадіоні «Донбас Арена» під час проведення півфіналу було зафіксовано 48 тис. уболівальників, серед яких понад 8 тис. - із Іспанії, понад 2 тис. - із Португалії, понад 3,5 тис. - із Польщі, понад 8 тис. - із Росії.