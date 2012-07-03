Медалі лондонської Олімпіади передали на зберігання в Тауер

В понеділок увечері виробники передали організаторам Олімпійських Ігор-2012 4,7 тисяч медалей. Нагороди літньої лондонської Олімпіади і Паралімпіади - будуть зберігатися в самому Тауері.

Золоті,срібні табронзовінагородипокладенідосейфівводній знайстарішихспорудБританіїдо 27липня,дня початкуОлімпіади,передаєІТАР-ТАСС. Усімедалівиготовленівштаб-квартиріКоролівськогомонетногодвору.Вонинайбільшівісторії Ігор -85міліметрів удіаметрі, завтовшки7міліметрів, вагою400грамів. НалицьовійсторонізображенадавньогрецькабогиняперемогиНіка, що символізуєдухі традиціїОлімпійськихігор, натлістадіону,який нагадуєдавніамфітеатри.Назвороті -логотипІгор-2012,заним -променіякзнакенергіїатлетіві почуттяєднання.Черезвсюмедальстрічкою"протікає" річкаТемза,вказуючинамісто,де проводитьсяОлімпіада.



ДизайнмедалейрозробленийхудожникомДевідомУоткінсіуродженкоюанглійського графстваГемпширювеліромЛіньЧун.

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