Десятки тисяч мадридців прийшли привітати іспанську збірну (фото)

У Мадриді в понеділок увечері тисячі людей вийшли на вулиці, щоб привітати футбольну збірну Іспанії, яка з перемогою повернулася з чемпіонату Європи.

Іспанський корольХуанКарлосприйнявфутболістівв палаціСарсуелаі привітавїх зперемогою.Післяцього членизбірноївавтобусіз відкритимверхомпроїхаливулицямиМадрида.



Десяткитисячжителів ігостейМадридазаполонилицентральнівулиціі площуСібелес, депроходитьвшануванняфутболістів.



Більше двохгодинавтобусу,обклеєномуфотографіямичемпіонів,доводилосябуквальнопротискатисякрізь натовп, щобдістатися відкоролівськогопалацудоцентральноїплощі,деспорудженагігантськатрибуна.



ЯкпередаєРІАНовости зпосиланнямнаіспанськіЗМІ,такої грандіозноїзустрічіпереможцівніколираніше небуло.



Футбольнаперемогапомітнополіпшиланастрійсуспільства, що переживаєсильну економічнукризу,зауважуєРадіоСвобода.



ФотоReuters

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