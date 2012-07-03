Десятки тисяч мадридців прийшли привітати іспанську збірну (фото)

01:08, 03 липня 2012
Спорт
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У Мадриді в понеділок увечері тисячі людей вийшли на вулиці, щоб привітати футбольну збірну Іспанії, яка з перемогою повернулася з чемпіонату Європи.

Іспанський корольХуанКарлосприйнявфутболістівв палаціСарсуелаі привітавїх зперемогою.Післяцього членизбірноївавтобусіз відкритимверхомпроїхаливулицямиМадрида.



Десяткитисячжителів ігостейМадридазаполонилицентральнівулиціі площуСібелес, депроходитьвшануванняфутболістів.



Більше двохгодинавтобусу,обклеєномуфотографіямичемпіонів,доводилосябуквальнопротискатисякрізь натовп, щобдістатися відкоролівськогопалацудоцентральноїплощі,деспорудженагігантськатрибуна.



ЯкпередаєРІАНовости зпосиланнямнаіспанськіЗМІ,такої грандіозноїзустрічіпереможцівніколираніше небуло.

Футбольнаперемогапомітнополіпшиланастрійсуспільства, що переживаєсильну економічнукризу,зауважуєРадіоСвобода.

ФотоReuters

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