«Шахтар» перекупив форварда у «Волині»

Як повідомляє прес-служба «Шахтаря», 24-річний Майкон підписав із донецьким клубом трирічний контракт. «Угода набирає чинності з 1 вересня 2012 року, оскільки діючий контракт Майкона з ФК «Волинь» закінчується 31 серпня 2012 року», - зазначили в прес-службі.

Майкон до гри за «Волинь» виступав за бразильські клуби «Флуміненсе», «Атлетіко Алагоїньяс» і «Фламенго», а також румунський «Стяуа». У чемпіонаті України бразилець провів 39 ігор, забив 16 м`ячів. У Кубку України зіграв 8 ігор, забив 10 м`ячів.