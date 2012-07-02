До символічної збірної Євро-2012 не потрапив жоден українець

Українців серед обраних немає, але, будемо сподіватися, вони на підході, пише Інформаційний центр Україна-2012.

Група технічного аналізу складалася з експертів, зібраних технічним директором УЄФА Енді Роксбург.

«У символічну збірну потрапили ті гравці, які протягом усього турніру були на висоті, - сказав Роксбург. - Тому «основу» збірної склали футболісти з команд, що досягли найбільшого успіху. У першу чергу, це чемпіони Європи іспанці, а потім гравці з трьох інших команд-півфіналістів».

Символічна збірна Євро-2012

Воротарі: Джанлуїджі Буффон (Італія), Ікер Касільяс (Іспанія), Мануель Нойер (Німеччина)

Захисники: Жерар Піке (Іспанія), Фабіу Коентрау (Португалія), Філіп Лам (Німеччина), Пепе (Португалія), Серхіо Рамос (Іспанія), Хорді Альба (Іспанія).

Півзахисники: Даніеле Де Россі (Італія), Стівен Джеррард (Англія), Хаві Ернандес (Іспанія), Андрес Іньєста (Іспанія), Самі Хедіра (Німеччина), Серхіо Бускетс (Іспанія), Месут Езіл (Німеччина), Андреа Пірло (Італія) , Хабі Алонсо (Іспанія).

Нападники: Маріо Балотеллі (Італія), Сеск Фабрегас (Іспанія), Кріштіану Роналду (Португалія), Златан Ібрагімович (Швеція), Давид Сільва (Іспанія).