ЗМІ: Київ заробив за час Євро 83,9 млн гривень
Київ починає підраховувати, скільки грошей надійшло до бюджету від Євро-2012.
Так, станомна 22 червня2012 року зарахунокреалізації танаданняпослуг,асаме- проживаннявмісті, відкриттянових ірозширеннядіючихготельнихкомплексів, залученнягуртожитківдо наданняпослугтимчасовогопроживання, пожвавленняторгівлі, до бюджетуКиєванадійшло83,9мільйонагривень.Про це "Делу" повідомиливКМДА.
Левовучасткугрошейвдалосязаробитиналіцензіяхнаправоторгівліалкогольниминапоями татютюновимивиробами- 49,5мільйонагривень.Це всьогона10% перевищуєпоказникза данийперіодминулогороку.
Назборіта введеннядеякихвидівпідприємницькоїдіяльностідо бюджетуКиєванадійшло31,1мільйонагривень, щов 1,4разибільше,ніжнадходженняза січень-червень2011 року.
Відтуристичногозборудо бюджетунадійшло3,3мільйонагривень, щов 1,3разибільше цьогож періодуминулогороку.
Більшдокладні ірозширеніпідсумкивід проведенняЄвро-2012 вКиєві таУкраїноюможнабудепідвеститрохипізніше.