ЗМІ: Київ заробив за час Євро 83,9 млн гривень

Київ починає підраховувати, скільки грошей надійшло до бюджету від Євро-2012.

Так, станомна 22 червня2012 року зарахунокреалізації танаданняпослуг,асаме- проживаннявмісті, відкриттянових ірозширеннядіючихготельнихкомплексів, залученнягуртожитківдо наданняпослугтимчасовогопроживання, пожвавленняторгівлі, до бюджетуКиєванадійшло83,9мільйонагривень.Про це "Делу" повідомиливКМДА. Левовучасткугрошейвдалосязаробитиналіцензіяхнаправоторгівліалкогольниминапоями татютюновимивиробами- 49,5мільйонагривень.Це всьогона10% перевищуєпоказникза данийперіодминулогороку.



Назборіта введеннядеякихвидівпідприємницькоїдіяльностідо бюджетуКиєванадійшло31,1мільйонагривень, щов 1,4разибільше,ніжнадходженняза січень-червень2011 року.



Відтуристичногозборудо бюджетунадійшло3,3мільйонагривень, щов 1,3разибільше цьогож періодуминулогороку. Більшдокладні ірозширеніпідсумкивід проведенняЄвро-2012 вКиєві таУкраїноюможнабудепідвеститрохипізніше.

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