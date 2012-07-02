Віщуна Фунтика перевезуть до Київського зоопарку

Кнур Фунтик сьогодні переїде з фан-зони на Хрещатику в зоопарк, пише "Сегодня".

«Фунтик поводився відмінно і полюбився багатьом киянам і відвідувачам фан-зони. Як символ Євро-2012 він отримав запрошення в київський зоопарк, де йому пропонують клітку в куточку домашніх тварин. Господар ферми під Києвом, де він жив до цього і де в нього залишилася подруга і його дітки, не проти віддати Фунтика», - сказала нам піар-директор фан-зони Світлана Бовкун.

Фунтик, нагадаємо, передбачив правильні результати декількох матчів. Однак не всі. Зокрема, він не вгадав, що в матчі Україна-Швеція переможе наша збірна, а в матчах з Францією і Англією він ставив на нас. Але в той же час на його рахунку 15 вгаданих перемог (з 30, не рахуючи фіналу). Серед них - перемоги збірної Росії над Чехією, збірної Данії над Голландією та Німеччини над Португалією. Вгадав Фунтик і перемогу італійців над німцями в півфіналі. Визначав він переможця дуже просто - підходив до однієї з тарілок з улюбленим кормом і прапорцем однієї з команд.