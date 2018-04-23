Польща після Євро 2012: розчарування неминуче?..

Але вже зараз відомо, що не збулися навіть найбільш песимістичні прогнози про кількість іноземців, які мали приїхати до країни, аби залишити "cотні мільйонів євро" в обмін на прекрасні емоції третьої найпопулярнішої у світі спортивної події.

Медійна ейфорія

Оприлюднене в день останнього матчу Євро 2012 у Польщі, 28 червня, опитування SMG/KRC засвідчило, що аж 80% поляків задоволені фактом організації чемпіонату в країні та переконані у його позитивному впливі на імідж найбільшої держави східної Європи, члена Євросоюзу, якою є Польща. Позитивні матеріали заповнили польські засоби масової інформації, котрі описують "несамовиту атмосферу", яка панувала у польських містах-організаторах турніру, яку також відзначають закордонні медіа, котрих у своїх репортажах нерідко цитують польські журналісти.

Позитивні та радісні оцінки звучать з вуст представників влади та опозиції, котра лише додає, що - якби вони були при владі - то було б ще краще.

Водночас на вулицях міст, щонайменше Варшави, вже давно панує набагато спокійніша атмосфера, яку навіть закордонні журналісти цитовані польськими газетами називають делікатно "надто спокійною". Ейфорія у польській столиці відчувалася під час групової фази Євро 2012, в якій ще брала польська збірна: вулиці були заповнені фанами рідної для поляків збірної з найрізноманітнішими уболівальницькими атрибутами, котрі й створювали відповідну атмосферу. Після програшу поляків, котрі сподівалися "щонайменше" вийти з групи, а в результаті - на превеликий жаль - не виграли жодного матчу та зайняли останнє місце в найслабшій групі, у багатьох склалося враження, що Євро 2012 вже закінчилося.

В інших містах, за свідченням очевидців та медійних повідомлень, атмосферу активно допомагали створювали іноземці, серед яких поляки найбільше полюбили ірландців: за те, що вони - на відміну більшості інших уболівальників - одразу після матчу не верталися одразу додому, а залишалися у Познані. У Гданську позитивний настрій створювали, в першу чергу, іспанські уболівальники, котрі з сім'ями окупували місто та активно "браталися" з усіма іншими фанами та місцевими жителями. Вроцлав захопили чехи з росіянами, й особливо останніх - за їх відому слов'янську щедрість - полюбили місцеві підприємці.

Варшаву, яка приймала 5 із 15 усіх матчів євротурніру у Польщі, відвідали росіяни, греки, португальці, іспанці, італійці та німці, але гарна атмосфера була передусім заслугою поляків, кількість яких у фан-зоні з рекордних 100 тисяч під час матчів за участі польської збірної впала навіть в 5-10 раз під час наступних ігор вже без них. При цьому у Варшаві Євро 2012 тішилися не лише мешканці столиці, але також менших містечок з її околиць та з інших частин Польщі, котрі активно з'їжджалися до найбільшого в країні міста.

Емоції активно старалися підігрівати медіа, подаючи різні цікаві історії уболівальників у польських містах, але у Варшаві після групової фази атмосфера великого свята практично зникла з вулиць, відродившись лише на мить під час останнього матчу німців з італійцями минулого четверга та у неділю ввечері в фан-зоні під час фіналу турніру.

Життя після Євро

Ще на прес-конференції минулої п'ятниці польські журналісти почали допитуватися керівника державної компанії PL2012 Марчіна Херру, що залишиться полякам після Євро 2012 та "чи це взагалі було вигідним" для Польщі. Він, звичайно, переконував у тому, що багато необхідного залишиться та було вигідно. Крім кращої інфраструктури - доріг, летовищ, міського транспорту, стадіонів - про які традиційно згадують організатори турніру, Херра відзначив можливість - яку дало Євро - популяризувати країну у світі, як сучасну державу з приязними громадянами, котрі здатні організовувати світового рівня захід та "громадський капітал" створений завдяки тому активній участі поляків в акції "ми усі господарі" турніру.

Глава польського уряду Дональд Туск порівняв атмосферу футбольного чемпіонату, котрий поляки вперше в історії проводили разом з українцями, з емоціями, котрі панували під час появи польського профспілкового руху "Солідарність". Власне цей рух привів до повалення комуністичного режиму у Польщі, що відкрило дорогу до демократичних та ринкових реформ, результатом яких стало приєднання поляків до Євросоюзу у 2004 році.

"Мова не про політику, а про тисячі людей, які тішаться та радісно ходять з біло-червоними барвами, котрі доброзичливо ставляться один до одного, без жодної ксенофобії використовують національні символи. Мені здається, що нам у Польщі буде краще після такого досвіду. Це такий момент радості - навіть, якщо не все вийшло, особливо, реалізувати спортивні амбіції - що нам вдалося, що інші нас хвалять, що Польща є класною. Це приводить до того, що мабуть кожен за нечисленними винятками став сам в собі трохи кращим та більшим оптимістом, а оптимізм є джерелом більшої сили", - поділився Туск своїми враженнями про спадок від Євро 2012 в інтерв'ю польському громадському телеканалу TVP.

Дональд, котрий наприкінці минулого року став першим за понад 20 років сучасної історії Польщі прем'єром двічі поспіль, теж повторив озвучувану раніше неодноразово тезу, що організація турніру дозволила пришвидшити реалізацію багатьох інвестиційних проектів, котрі зроблять життя поляків кращими.

Економічна сторона медалі

Польща витратила на реалізацію усіх проектів з маркою "Євро 2012" - головним чином, будівництво доріг - близько 20 мільярдів євро (за останніми даними та поточним курсом 1EUR=4,3 PLN). На практиці більшість цих інвестицій не мають безпосереднього зв'язку з турніром та в будь-якому випадку були б реалізовані, бо їх спів фінансує Євросоюз. Аби кошти, котрі полякам дістаються з різних програм допомоги менш багатим членам європейського об'єднання не пропали, влада мали втілити ці проекти найпізніше до 2015 року.

Левову частку з понад 1 мільярда євро необхідних інвестицій власне для організації Євро 2012 поглинуло будівництво трьох та реконструкція одного із стадіонів, де відбувалися матчі турніру.

З самого початку було очевидним, що уболівальники, котрі приїдуть до Польщі на три тижні турніру, не залишать мільярда євро, що дозволило би "відбити" вкладені кошти. Польські експерти в оприлюдненому в червні 2010 року рапорті IMPACT, підготовленому на замовлення pl2012, оцінили видатки іноземних уболівальників на Євро 2012 у "базовому сценарії", за яким мало приїхати 820 тисяч іноземців, в 250 млн євро.

Поляки, посилаючись на досвід попередніх організаторів, відзначали, що найбільші користі від проведення турніру буде видно наступні кілька років, коли туристи почнуть повертатися, а інвестори вкладати більше грошей завдяки кращій інфраструктурі. Згідно рапорту IMPACT, додаткові доходи Польщі від іноземних туристів з 2012 по 2020 рік складуть максимум трохи більше 1 мільярда євро, а ВВП з 2008 по 2020 рік має додатково зрости від 4,3 до 6,5 мільярдів євро.

Але навіть якщо збудеться оптимістичний прогноз, доходи від туристів не покриють вкладених коштів в будівництво арен, оскільки стадіони швидше за все не зможуть заробити на своє утримання, на яке щорічно буде необхідно щонайменше 10 мільйонів євро. Найбільше шансів на те, аби на себе заробляти, теоретично має Національний стадіон у Варшаві, завдяки великій кількості додаткових комерційних площ, які польська влада планує здавати в оренду. Однак, на одній з останніх прес-конференцій міністр спорту та туризму Польщі Йоанна Муха визнала, що навіть у випадку цієї арени - збудованою повністю за кошти польських платників податків - добитися "самоутримання" буде важко. За її оцінками, це може статися за 2-3 роки, а не, як раніше повідомлялось, вже з 2013 року.

Гданськ, Вроцлав та Познань витратили на свої стадіони по близько 200 мільйонів євро при щорічних доходах їхніх бюджетів від 600 до 850 мільйонів євро. При цьому, міста для фінансування цих проектів брали кредити. Наприклад, Вроцлав, в якому живе більше шести сотень тисяч мешканців, взяв на будівництво футбольної арени кредит понад 100 мільйонів євро.

Учасники "анти Євро 2012", руху, названого "хліба замість видовищ", відзначали, що міста-організатори турніру тепер будуть змушені зменшувати видатки на інші важливі для мешканців справи, спрямовуючи кошти на утримання насправді непотрібних стадіонів та виплату боргів.

Туристи vs Євро 2012

За оцінками польських організаторів, матчі Євро 2012 та різні концерти у спеціально створених фан-зонах у Польщі за три тижні чемпіонату подивилися понад 3 мільйони мешканців 38 мільйонної Польщі та міжнародних гостей. Ще 650 тисяч чоловік, орієнтовно половина з яких були іноземцями, дивилися матчі на польських стадіонах.

Глава Pl2012 наприкінці минулого тижня оцінив кількість іноземців, котрі приїхали на футбольний турнір до польських міст в "трохи менше" ніж 600 тисяч чоловік. Перед самим турніром організатори прогнозували від 0,7 до понад 1 мільйона, а в 2007 році, коли Польща виграла з Україною право організовувати чемпіонат, звучали навіть оцінки в 2 млн іноземних уболівальників.

Водночас, за даними Instytutu Turystyki, минулого року Польщу відвідало 13,35 мільйонів іноземних туристів або 1,1 млн щомісячно. При цьому, в порівнянні з минулим роком їх стало на майже 1 мільйон більше. А кількість усіх іноземців, котрі торік перетнули польський кордон, склала понад 60 мільйонів чоловік.

До Варшави, котра мала найбільше виграти від Євро за рахунок найбільшої кількості матчів, приїхало менше 200 тисяч іноземних уболівальників, що удвічі менше прогнозів мерії. Частина представників ресторанів та кафе, в тому числі розміщених безпосередньо біля Національного стадіону у столиці Польщі та в центрі міста, з якими вдалося поспілкуватися кореспонденту УНІАН, не приховували свого розчарування. Деякі сказали, що вони заробляли так само, як в інші "добрі дні", коли є багато звичайних туристів, серед яких традиційно багато іноземців.

Парадоксально, але власник торгової точки з ліцензованими сувенірами Євро 2012, різних вод та закусок розміщеної навпроти Національного стадіону сказав УНІАН, що "вийшов трохи вище нуля", заявивши, що "всі гроші на турнірі заробила UEFA". Ще один чоловік, котрий поруч продавав пиво, після матчу німців з італійцями назвав турнір "помилкою".

Водночас частина співрозмовників говорили, що уболівальники дозволили збільшити їм продажі: переважно на кілька десятків відсотків або максимум удвічі. "Жодних супер прибутків не було", - поділилася одна із співрозмовниць. Водночас, за даними TVN, були і такі підприємці, що отримали збитки через те, що фан-зони загородили до них доступ, і вони втратили клієнтів, котрі зазвичай до них приходили. Частина з таких постраждалих навіть планує домагатися від міста відшкодувань.

Столичні таксисти, котрі також мали заробити завдяки чемпіонату, жалілися, що замість більших заробітків мають менші - через добре організований міський транспорт, котрим користувалися уболівальники.

Варшаву, яку багато поляків називають "потворним" містом, минулого року, за даними місцевої влади, щомісячно в середньому відвідувало 250 тисяч туристів. Представник варшавської мерії Анджей Цудак сказав УНІАН, що власники столичних готелів, незважаючи на те, що приїхало менше туристів, зароблять приблизно стільки само, як у червні минулого році, завдяки збільшенню в період Євро 2012 цін удвічі.

Польські ведучі та українська "бомба"

На превеликий жаль, тема України в контексті Євро 2012 "найголосніше прозвучала" в контексті скандалу, котрий спричинили ведучі польської радіостанції Eska Rock своїми висловлюваннями про українських хатніх робітниць у Польщі. Образливі заявки Куби Воєвудського - одного із найпопулярніших польських "селебрітіз" - та його партнера з програми Poranny WF Міхала Фігурського викликали лавину коментарів в інтернеті та в медіа, більшість з яких засудили хамство ведучих, котрі пояснювали свої слова бажанням висміяти "стереотипи деяких поляків". Ведучі коментували результати матчу між Україною та Швецією, в якій українці несподівано, програючи, вибороли перемогу. Керівництво радіостанції спочатку пояснювало, що журналісти втілились в образ деяких "нечисленних поляків", котрі заздрили українцям перемоги, а коли появилась реальна загроза втрати ліцензії на радіомовлення спочатку закрило їх програму, а пізніше, за неофіційними даними, вирішило остаточно звільнити «жартівників».

Специфічне почуття гумору польських шоуменів точно не зрозуміли в прокуратурі, котра вже розпочала розслідування в справі можливості порушення ними законодавства Польщі, яке за ксенофобію передбачає покарання до 3 років тюрми. Згодом побачимо, чим завершиться ця справа та чи її розголос назавжди "заблокує" появу подібних коментарів у польських медіа..

Іншою "українською" темою, котра теж активніше висвітлювалася у польських засобах масової інформації стало знаходження на прикордонній з Україною річці Буг плота з партією контрабандних цигарок з українськими акцизними марками, разом з якою були два пакети з вибухівкою, запальниками та мобільним телефоном, на якому була фотографія Національного стадіону у Варшаві.

Правоохоронці поставилися до справи, яка дуже скидається на "жартівливий привіт" українських контрабандистів польським прикордонникам, дуже серйозно, чим, мабуть, потішили перших. Глава уряду Дональд Туск провів спеціальне засідання "силовиків" після чого в країні оголошено "профілактичне" посилення заходів безпеки. Дивно, що польські правоохоронці не хотіли надавати детальніших даних про справу, в тому, числі, скільки ж було того тротилу на плоті, обмежуючись лише загальною фразою у "невеликій кількості", та коли її знайшли.

Інформація про інцидент появилася в день останнього матчу Євро 2012 у Польщі, 28 червня. Того ж дня вперше за весь турнір можна було побачити у столиці кавалькаду бойових вертольотів, а з центру міста зникли урни для сміття.

Ще один малоприємний сюрприз зробив Президент України Віктор Януковичу своєму візаві Броніславу Коморовському, запросивши на фінал Євро 2012 білоруського лідера Олександра Лукашенка, якого західні політики вважають "останнім диктатором" в Європі, і з яким у поляків часто виникають проблеми на ґрунті порушень прав польської національної меншини у Білорусі та загалом демократичних стандартів. Нещодавно там якраз був арештований журналіст однієї із польських газет.

Деякі польські політики, коментуючи справу, називали її "афронтом" України Польщі та висловлювали думку, що Коморовський через це не повинен їхати на фінал до Києва. Однак, глава польського МЗС Радослав Сікорський сказав, що не бачить в цьому проблеми, бо поляки завжди закликали не змішувати спорт та політику, та Президент, звичайно, приїхав.

Взагалі у Польщі практично не відчувалося, що Євро 2012 спів організовують поляки з українцями, про що писали навіть закордонні газети, відзначаючи, що цьогорічний чемпіонат якби проводили дві країни самі по собі, а не разом, як планувалося від початку.

За даними pl2012, п'ятнадцять матчів футбольного чемпіонату на стадіонах у Польщі подивилися трохи більше 2 тисяч українців з 650 тисяч глядачів на аренах або в середньому 140 чоловік на кожному з матчів. Найбільше, бо майже 800 українців, дивилося пів фінал між Німеччиною та Італією на стадіоні у Варшаві. Ще кілька сотень можна було помітити у варшавській фан-зоні, коли грала збірна України.

Що можна було б за мільярд?..

Збудовані в рамках підготовки до Євро 2012 дороги з летовищами, звичайно, зроблять життя поляків комфортнішим. Добре, що частина з них появилася на 3 роки раніше. Згодом побачимо, чи через "тиск часу" не дійшло до халтур, поправлення котрих обійдеться дорожче, ніж спорудження в нормальному темпі. Найцікавішим, однак, є питання, а що можна було б зробити за понад 1 мільярд євро, котрі Польща витратила на стадіони, котрі швидше завше стануть тягарем для платників податків та які насправді, може, не так вже й потрібні полякам. Принаймні, завжди можна знайти більш необхідні та важливі об’єкти для інвестицій, серед яких могли би бути маленькі спортивні майданчики, дитячі садки чи комунальні квартири.

Квитки на усі матчі Євро 2012, доступні для звичайних уболівальників, коштували 120 мільйонів євро. За умови збереження цін та кількості квитків, польська влада могла би купити усі квитки на наступні 8 чемпіонатів Європи з футболу для 1,4 мільйонів поляків. Звичайно, що це не найкраща інвестиція та практично її не можна реалізувати через спосіб розподілу квитків, але в будь-якому випадку не довелося би пізніше витрачати більше десятка мільйонів євро щорічно на утримання стадіонів.

Чи матеріали 8 тисяч журналістів з Польщі про Євро 2012 можуть "коштувати" більше вартості реклами на мільярд євро у світових медіа? Приємно, звичайно, чути компліменти про "фантастичну атмосферу" з вуст Президента UEFA Мішеля Платіні про цьогорічне Євро 2012, але важко знайти переконливіші тверді аргументи про користь для держави цього заходу, крім іміджевих, а для громадян - крім, головним чином, "видовищно-емоційних".

Цікаво, що, за неофіційними даними DziennikGazetaPrawna, UEFА, котра не надавала офіційної інформації, заплатила полякам за оренду стадіонів менше 4 мільйонів євро: по 250 тисяч євро за кожен з матчів. Після турніру появилася інформація, що Вроцлав оцінив необхідний ремонт міського стадіону після трьох ігор у 100 тисяч євро та буде домагатися відшкодування від Союзу Європейських футбольних федерацій.

Сам UEFА прогнозував свої доходи від турніру в майже 1,35 мільярди євро, що в 5 разів більше прогнозованих доходів поляків у "базовому сценарії" рапорту IMPACT. Зрештою, те, що найбільше на Євро 2012 заробить Європейський футбольний союз, було відомим з самого початку.

Скільки заробить Польща на позитивних для себе наслідках турніру, побачимо в найближчі роки. Головне, аби це не закінчилося, як з Грецією, котра гордо та радісно організовувала Олімпіаду в 2004 році, а тепер «жебракує» на державному рівні…

Роман Кисіль, Варшава