Найбільше прибутків Євро-2012 приніс аеропортам, ресторанам і таксистам

Заробили непогано також заклади громадського харчування, які під футбол підвищили ціни, та таксисти, заробіток яких виріс на 40%, пише "Главред"

Так, за оцінками влади Львова, за час проведення Євро-2012 львівський аеропорт обслужив 50 тис. пасажирів, що у 2-2,5 разу більше, ніж у звичайний період. Харківський аеропорт за час Євро-2012 обслужив 52,5 тис. пасажирів, тут пасажиропотік зріс в 4,5 разу.

По Донецьку поки детальної статистики немає. Лідером по прийняттю фанів став столичний аеропорт "Бориспіль". Тільки за три дні Євро-2012 головний аеропорт країни прийняв близько 90 000 пасажирів.

Непогано поповнили касу заклади громадського харчування. Ціни росли просто на очах. "У мене вперше так багато клієнтів. Місяць такої роботи - і можна всю зиму відпочивати , - так охарактеризував свій прибуток від Євро-2012 власник одного невеликого кафе (не особливо популярного), розташованого в центральній частині міста. У дні чемпіонату ціни тут підняли приблизно на 25%.

Також заробити змогли служби таксі. В середньому у червні вартість поїздки подорожчала приблизно на 15%. Так, наприклад, поїздка від київського залізничного вокзалу до станції метро "Мінська" коштувала 65 гривень, а місяцем раніше таку ж відстань можна було подолати за 50 гривень. За оцінками експертів, за період чемпіонату таксисти зуміли збільшити свою виручку майже на 40% - в середньому до 40 000 гривень з машини. За оцінками експертів, в середньому кожен приїжджий турист в день витрачав близько 100 євро, тобто, за приблизними оцінками, на кожне місто, що приймало чемпіонат, припало до 20 млн євро.

Правда, ці доходи не йдуть ні в яке порівняння з витратами на підготовку до Євро-2012. За офіційними даними, загальний обсяг витрат на проведення чемпіонату з футболу в Україні склав близько 5,5 млрд доларів. Коли окупляться ці мільярдні вкладення - невідомо. За підрахунками деяких експертів вдало проведений чемпіонат дозволить окупити витрати за 2-3 роки.