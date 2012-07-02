ЗМІ: Кличко проведе свій останній бій на «Олімпійському», але в Москві

Український боксер Віталій Кличко, володар пояса чемпіона світу за версією WBC, заявив, що 8 вересня проведе бій проти Мануеля Чарра в спорткомплексі "Олімпійський" в Москві.

Про цеповідомляєЛента.руз посиланнямнанімецькевиданняBild.



На рахунку27-річногосуперника40-річногоКличка21перемогав 21поєдинку.



Засловами Кличка, вМосквіу нього багатошанувальників,і вінбудерадийзустрічі зними.За інформацієюBild, набій повиненприйтиіпрезидентРосіїВолодимирПутін.



Ранішеповідомлялося,щоКличкопланувавсвій бійпровести1або 8вересня вКиєвінастадіоні"Олімпійський".Проте представникибоксера незмоглидомовитисяз керівництвомспорткомплексу.



Планується,що бій зЧарромстанеостаннім укар'єріВіталіяКличка.Далівін має намірвпритулзайнятисяполітикою.

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