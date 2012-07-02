Міліція звітує, що під час фіналу Євро вболівальники поводилися чемно

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у м. Києві, за фінальним двобоєм на НСК «Олімпійський» спостерігали майже 70 тисяч уболівальників.

На території офіційної фан-зоні на Хрещатику перебували близько 50 тисяч глядачів.

За попередніми даними, на фінальний матч прибуло близько 11 тисяч іспанських уболівальників та близько 5 тисяч італійців.

У день фіналу, 1 липня, вулиці Києва патрулювалися посиленими нарядами міліції. До їхнього складу входили до п’яти правоохоронців, замість трьох.

Охорону громадського порядку у столиці у фінальний день Євро-2012 забезпечували понад 7 тисяч працівників міліції та військовослужбовців Внутрішніх військ МВС.

Також громадський порядок в районі стадіону охороняли 10 нарядів кінної міліції та 20 працівників кінологічної служби.