Найкращим бомбардиром Євро-2012 став іспанець

За підсумками Чемпіонату Європи з футболу 2012, відразу у шести футболістів виявилося в активі по три забитих м'ячі. Це Маріо Манджукич (Хорватія), Маріо Гомес (Німеччина), Алан Дзагоєв (Росія), Кріштіану Роналду (Португалія), Маріо Балотеллі (Італія) і Фернандо Торрес (Іспанія). При цьому, як не дивно, найменше ігрового часу з них у Торреса - всього 189 хвилин.

Як повідомляє Террикон, саме він визнаний, у підсумку, найкращим бомбардиром Євро-2012. Фернандо Торрес отримає за це традиційний приз - "Золоту бутсу".