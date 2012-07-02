Українці здобули найбільше нагород на легкоатлетичному чемпіонаті Європи

В останній день змагань українська збірна у складі Юлії Олішевської, Ольги Земляк, Наталії Пигіди та Аліни Логвиненко виграла бігову естафету 4 по 400 метрів, повідомляє Радіо Свобода.



Перед тим українці уже здобули 3 золоті медалі: Марія Рємєнь стала першою у бігу на 200 метрів, Ольга Саладуха виборола золото у секторі для потрійного стрибка, а Віра Ребрик стала найкращою в метанні списа.



У загальному заліку збірна України посіла почесне четверте місце із 4 золотими, 7 срібними та 6 бронзовими медалями.

Першими у загальному заліку стали німецькі легкоатлети (6 золотих, стільки ж срібних і 4 бронзових нагороди), далі розташувалися росіяни (5 золотих, 4 срібних і 6 бронзових медалей) і французи (5 золотих, 4 срібних і 5 бронзових медалей).