Іспанія - знову чемпіон Європи

23:41, 01 липня 2012
Спорт
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Завершився Євро-2012.

Збірна Іспанії - триразовий чемпіон Європи з футболу

 

Вигравшиз рекорднимдляфінальнихматчіврахунком4:0у збірноїІталії,іспанськазбірнавідстояласвоєзваннячемпіонаЄвропи і нанаступнічотири роки.

Нагадаємо, минулийчемпіонат- Євро-2008 - збірнаІспаніївиграла,перемігшиу фіналіНімеччину1:0.

АвпершечемпіономЄвропиіспанцібулив 1964році,вигравши2:1у збірноїСРСР.

ДонинінайбільшимрахункомфіналуЄвро був3:0у фіналіФРН-СРСРу 1972році.

НаступнийчемпіонатЄвропи зфутболувідбудетьсяв 2016р. у Франції.

Збірна Іспанії святкує перемогу на київському стадіоні

 

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