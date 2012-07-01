Іспанія - знову чемпіон Європи

Завершився Євро-2012.

Вигравшиз рекорднимдляфінальнихматчіврахунком4:0у збірноїІталії,іспанськазбірнавідстояласвоєзваннячемпіонаЄвропи і нанаступнічотири роки. Нагадаємо, минулийчемпіонат- Євро-2008 - збірнаІспаніївиграла,перемігшиу фіналіНімеччину1:0.



АвпершечемпіономЄвропиіспанцібулив 1964році,вигравши2:1у збірноїСРСР.



ДонинінайбільшимрахункомфіналуЄвро був3:0у фіналіФРН-СРСРу 1972році. НаступнийчемпіонатЄвропи зфутболувідбудетьсяв 2016р. у Франції.

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