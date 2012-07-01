За три тижні у київській фан-зоні випили 500 тисяч літрів пива

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за цей час у київській фан-зоні було випито 500 тисяч літрів пива та з’їдено 100 тисяч хот-догів, а кожен п’ятий уболівальник зобразив на своєму обличчі символіку улюбленої команди.

Аби організувати безпечне та комфортне перебування вболівальників на території фан-зони, організатори посилили сьогодні заходи безпеки. Зокрема, збільшено кількість стюардів та охоронців фан-зони на 150 осіб.

Загалом же на Хрещатику сьогодні працюватиме 540 осіб, які охоронятимуть спокій фан-зони.

Крім того, за словами заступника голови КМДА Анатолія Голубченка, за периметром фан-зони (по місту) зберігати громадський порядок допомагатимуть правоохоронці у кількості 7 тисяч 200 осіб.

За словами куратора офіційної фан-зони Києва Вілена Матвєєва, сьогодні на відвідувачів чекає цікава розважальна програма, а також яскрава церемонія закриття фан-зони, яка розпочнеться одразу після завершення трансляції церемонії закриття чемпіонату з головної арени столиці – НСК «Олімпійський».

Закриття фан-зони відбудеться грандіозним феєрверком і запуском у небо символічних повітряних талісманів Євро-2012 – Славека і Славка.