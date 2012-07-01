За три тижні у київській фан-зоні випили 500 тисяч літрів пива

19:45, 01 липня 2012
Спорт
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Впродовж трьох тижнів офіційну фан-зону Євро-2012 у Києві відвідали понад 1 млн 350 тис. осіб, а після фіналу цей показник перевищить 1,5 млн.  

Уболівальники збірної Швеції з футболу п`ють пиво у фан-зоні в Києві. 17 червня

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за цей час у київській фан-зоні було випито 500 тисяч літрів пива та з’їдено 100 тисяч хот-догів, а кожен п’ятий уболівальник зобразив на своєму обличчі символіку улюбленої команди.

Аби організувати безпечне та комфортне перебування вболівальників на території фан-зони, організатори посилили сьогодні заходи безпеки. Зокрема, збільшено кількість стюардів та охоронців фан-зони на 150 осіб.

Загалом же на Хрещатику сьогодні працюватиме 540 осіб, які охоронятимуть спокій фан-зони.

Крім того, за словами заступника голови КМДА Анатолія Голубченка, за периметром фан-зони (по місту) зберігати громадський порядок допомагатимуть правоохоронці у кількості 7 тисяч 200 осіб.

За словами куратора офіційної фан-зони Києва Вілена Матвєєва, сьогодні на відвідувачів чекає цікава розважальна програма, а також яскрава церемонія закриття фан-зони, яка розпочнеться одразу після завершення трансляції церемонії закриття чемпіонату з головної арени столиці – НСК «Олімпійський».

Закриття фан-зони відбудеться грандіозним феєрверком і запуском у небо символічних повітряних талісманів Євро-2012 – Славека і Славка.

 

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