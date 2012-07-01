Коморовський: Україна та Польща перемогли на Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем.

«Хоча у фіналі не будуть грати збірні України та Польщі, я впевнений, що ці країни виграли Євро», - сказав Президент Польщі.

Він зауважив, що обидві країни організували чудове футбольне свято.

«Євро-2012 було доброю ілюстрацією співпраці України та Польщі», - сказав Б.Коморовський, підкресливши, що світ побачив, як ці країни вміють співпрацювати. Президент Польщі подякував українцям і поздоровив їх з цим.

Він також подякував митним службам обох країн, які продемонстрували високий рівень співпраці.

За словами Б.Коморовського, були побоювання щодо перешкод для вболівальників на шенгенському кордоні, але все було організовано на високому рівні, і вболівальники перетинали кордон без перешкод.