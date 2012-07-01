Фінал Євро-2012 стерегтимуть 7 тисяч правоохоронців
18:53, 01 липня 2012Спорт
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Охорону порядку під час фіналу Євро-2012 у Києві забезпечуватимуть 7 тисяч правоохоронців.
|Міліція під час фіналу працюватиме
Сьогодні під час проведення у Києві на НСК "Олімпійський" фінального матчу Чемпіонату Європи з футболу службу з охорони громадського порядку нестимуть близько 7 тисяч співробітників міліції та бійців Внутрішніх військ МВС України.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України.
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