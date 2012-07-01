Лукашенко прилетить до Києва незадовго до гри

Про це УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Білорусь в Україні Валентин Величко.

«Ми готуємося до візиту», - сказав В.Величко.

За його словами, орієнтовно приліт О.Лукашенка до Києва очікується за деякий час до початку матчу.

Як повідомляв УНІАН, Президент Польщі Броніслав Коморовський 29 червня заявив, що не планує відміняти візиту до Києва на закриття Євро-2012 через присутність на стадіоні О.Лукашенка.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що також не бачить проблеми у тому, що на трибуні ВІП-глядачів фіналу Євро-2012 буде Президент Білорусі.