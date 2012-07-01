Тхір-віщун з Харкова напророкував перемогу Італії
18:20, 01 липня 2012Спорт
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Тхір Фред у фан-зоні на майдані Свободи у Харкові зробив прогноз щодо результату фінального матчу Євро-2012 між збірними Іспанії та Італії, який відбудеться сьогодні у Києві.
|Тхір-віщун Фред зробив свій останній прогноз
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, Фред передбачив перемогу збірної Італії.
Перед Фредом востаннє поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, які беруть участь у фіналі. Тхір обрав збірну Італії.
Як повідомляв УНІАН, до цього Фред вгадав результати 57% матчів Євро-2012 (17 результатів із 30 ігор).
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