Тхір-віщун з Харкова напророкував перемогу Італії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, Фред передбачив перемогу збірної Італії.

Перед Фредом востаннє поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, які беруть участь у фіналі. Тхір обрав збірну Італії.

Як повідомляв УНІАН, до цього Фред вгадав результати 57% матчів Євро-2012 (17 результатів із 30 ігор).