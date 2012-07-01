Метро і фан-зона працюватимуть до четвертої ранку

У зв’язку із фінальним матчем Євро-2012 київська фан-зона працюватиме до 4-ї години ранку понеділка, 2 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, таке рішення прийняв міський штаб з безпеки.

Роботу Київського метрополітену сьогодні вночі також подовжать до 4-ї години ранку.

Станція метро «Майдан Незалежності» залишається зачиненою для входу та виходу пасажирів. У цей період станція працює як пересадочна з лінії на лінію.

Станції «Олімпійська» та «Палац спорту» з 17.45 до 21.45 та на одну годину після закінчення фінального матчу на НСК «Олімпійський» сьогодні будуть зачинені для входу та виходу пасажирів.

Повз станцію «Олімпійська» потяги метро слідуватимуть без зупинки. У зазначений період, у разі необхідності, в залежності від пасажиропотоку можливе обмеження входу пасажирів на станції «Хрещатик», «Театральна» і «Площа Льва Толстого» та, за потреби, закриття входу на станції «Хрещатик» і «Театральна».

Як відомо, сьогодні на НСК «Олімпійський» відбудеться фінальна гра Євро-2012 між збірними Іспанії та Італії.