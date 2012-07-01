Метро і фан-зона працюватимуть до четвертої ранку
Роботу Київського метрополітену сьогодні вночі подовжать до 4-ї години ранку.
|Метро працюватиме до четвертої ранку
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, таке рішення прийняв міський штаб з безпеки.
Роботу Київського метрополітену сьогодні вночі також подовжать до 4-ї години ранку.
Станція метро «Майдан Незалежності» залишається зачиненою для входу та виходу пасажирів. У цей період станція працює як пересадочна з лінії на лінію.
Станції «Олімпійська» та «Палац спорту» з 17.45 до 21.45 та на одну годину після закінчення фінального матчу на НСК «Олімпійський» сьогодні будуть зачинені для входу та виходу пасажирів.
Повз станцію «Олімпійська» потяги метро слідуватимуть без зупинки. У зазначений період, у разі необхідності, в залежності від пасажиропотоку можливе обмеження входу пасажирів на станції «Хрещатик», «Театральна» і «Площа Льва Толстого» та, за потреби, закриття входу на станції «Хрещатик» і «Театральна».
Як відомо, сьогодні на НСК «Олімпійський» відбудеться фінальна гра Євро-2012 між збірними Іспанії та Італії.