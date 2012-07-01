На Олімпійському вболівати за свої збірні будуть 14 тисяч іспанців та італійців

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У свою чергу, у прес-службі Внутрішніх військ МВС України повідомили, що 1,5 тис. військовослужбовців уже заступили на патрулювання вулиць Києва, забезпечуючи охорону громадського порядку навколо стадіону «Олімпійський» та прилеглої до фан-зони території.

"Сьогодні ми націлюємо правоохоронців, які виходять на службу, на успішне виконання службових завдань із забезпечення правопорядку. Акцентуємо увагу, щоб військовослужбовці уважно та ввічливо ставилися до громадян нашої країни та іноземних вболівальників. Ми повинні забезпечити комфортне перебування в Україні закордонних гостей та перегляд матчів без будь-яких ускладнень громадського порядку», – заявив заступник командувача Внутрішніх військ МВС України Валерій Рудницький.