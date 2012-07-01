Фінал Євро-2012 збере аудиторію в 150 мільйонів глядачів

Очікується, що за фіналом Евро-2012, який відбудеться сьогодні, 1 липня на НСК “Олімпійський” у Києві, наживо спостерігатимуть 150 млн глядачів, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Церемонія закриття чемпіонату триватиме 12 хвилин і розпочнеться перед початком фіналу. У хореографічній постановці будуть задіяні понад 600 волонтерів. Шоу відображає національний колорит 16 країн-учасниць і загальновизнані цінності УЄФА: єдність, суперництво і пристрасть.

Концепцію церемоній відкриття та закриття Євро-2012 розробив креативний директор і виконавчий продюсер італійської компанії Flimmaster Events Марко Балич, який раніше брав участь у створенні концепції церемоній відкриття й закриття Олімпійських ігор-2006 у Турині та Венеціанського карнавалу.

Офіційну пісню турніру Endless Summer ("Вічне літо") наживо виконуватиме німецько-американська поп-зірка Осеана.

Національні гімни обох фіналістів виконуватимуть солісти Київського академічного театру опери та балету під керівництвом Анжели Масленникової - Тамара Ходакова та Михайло Гуменний.