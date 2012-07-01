УЄФА вибрав найкращих уболівальників Євро-2012

Виконавчий комітет УЄФА вирішив за підсумками Чемпіонату Європи з футболу 2012 вручити спеціальну нагороду ірландським фанатам. Як повідомляє портал Thejournal.ie, про це на прес-конференції в Києві заявив секретар УЄФА Джанні Інфантіно. За його словами, президент УЄФА Мішель Платіні спеціально поїде в Ірландію, щоб вручити нагороду місцевим фанам.

Якою саме буде нагорода і чи стане вона традиційною, не повідомляється, зазначає Лента.ру.

Збірна Ірландії на Євро-2012 програла всі три матчі в групі (1:3 хорватам, 0:4 іспанцям і 0:2 італійцям). Тим не менш, у кожному з цих матчів уболівальники палко підтримували свою команду, перекрикуючи фанатів інших команд.

Як зазначає ірландський портал, після того, як Ірландія вилетіла з Євро, польські газети на перші шпальти помістили статті, присвячені не збірній, а фанатам. Інші європейські ЗМІ присвятили ірландським уболівальникам окремі сюжети.