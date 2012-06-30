Буффон - за крок до унікального нуля

Якщо збірна Італії здобуде перемогу у фіналі Євро-2012 над Іспанією, то Буффон проведе цілий сезон без жодної поразки, пише Gazeta.ua.

В останньому чемпіонаті Італії туринський "Ювентус", ворота якого захищав Джіджі Буффон, не програв жодного матчу.

Безпрограшну серію видатний голкіпер продовжив і в збірній, на Євро-2012. Якщо Італія стане чемпіоном, Буффон стане автором видатного досягнення: абсолютно безпрограшний сезон.

Нагадаємо, фінальний поєдинок Євро-2012, в якому зіграють збірні Італії та Іспанії, відбудеться в Києві в неділю, 1 липня. Початок о 21:45. Трансляція на телеканалах "Футбол", "Україна" і Перший національний.