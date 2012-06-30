Буффон - за крок до унікального нуля
18:34, 30 червня 2012Спорт
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Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Буффон перебуває на порозі унікального досягнення.
Буффон - міцний горішок
Якщо збірна Італії здобуде перемогу у фіналі Євро-2012 над Іспанією, то Буффон проведе цілий сезон без жодної поразки, пише Gazeta.ua.
В останньому чемпіонаті Італії туринський "Ювентус", ворота якого захищав Джіджі Буффон, не програв жодного матчу.
Безпрограшну серію видатний голкіпер продовжив і в збірній, на Євро-2012. Якщо Італія стане чемпіоном, Буффон стане автором видатного досягнення: абсолютно безпрограшний сезон.
Нагадаємо, фінальний поєдинок Євро-2012, в якому зіграють збірні Італії та Іспанії, відбудеться в Києві в неділю, 1 липня. Початок о 21:45. Трансляція на телеканалах "Футбол", "Україна" і Перший національний.
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