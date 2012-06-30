Фінал Євро в київській фан-зоні завершиться феєрверком

1 липня, у день фіналу Євро-2012 у київській фан-зоні відбудеться трофі-марафон, концерти та феєрверк, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з програмою, о 10.00 у фан-зоні стартує другий міжнародний трофі-марафон «Україна Трофі» за маршрутом Київ-Шацьк. Близько 100 екіпажів проїдуть Хрещатиком перш ніж розпочати перегони.

О 12.30 для відвідувачів фан-зони виступить Президентський оркестр.Після виступу оркестру для відвідувачів співатимуть молоді виконавці Лавіка, Бахрома, Діма Монатік, Андреас та Маша Собко.

О 18.20 концертне шоу на Майдані Незалежності покаже співачка Ольга Крюкова. Її виступ доповнюватимуть балет Либідь та шоу-балет Step.

О 19.20, перед початком трансляції фінального матчу чемпіонату, на сцені фан-зони виступлять молоді виконавці Матвей, Матіас і Слава Булгакова.

Також організатори обіцяють яскраву церемонію закриття, яка розпочнеться у фан-зоні о 23.40. Завершиться свято у фан-зоні грандіозним святковим феєрверком.