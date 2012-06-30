Туск дивитиметься фінал вдома з онуком і вболіватиме за італійців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю польському громадському телеканалу TVP у п'ятницю.

"Я не планую їхати до Києва, але без контексту політичного. Кілька днів тому став другий раз дідом та обіцяв своїм близьким, що буду опікуватися в неділю старшим внуком. Разом подивимося матч Іспанія-Італія вдома", - сказав він.

Д.Туск сказав, що уболіватиме за збірну Італії, незважаючи на те, що на початку турніру "робив ставку" на перемогу Іспанії.

"У цьому було більше аналізу, ніж емоцій. А те, що показали італійці, з тим шаленим Балотеллі не могло не вразити кожного уболівальника", - сказав він.

Голова уряду Польщі, котра вперше в історії приймала чемпіонат Європи з футболу з Україною, висловив думку, що основна гра матчу завершиться нічиєю 1:1, після чого переможець буде визначений в результаті пенальті.

Як повідомляв УНІАН, Президент Польщі Броніслав Коморовський, котрий відкривав Євро-2012 на стадіоні у Варшаві 8 червня разом з Президентом України Віктором Януковичем, планує також взяти участь у закритті чемпіонату в Києві.