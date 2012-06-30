На фінал Євро ще можна купити квитки

Близько 2 тисяч квитків другої категорії залишилося у продажу напередодні фінального матчу УЄФА Євро-2012, який відбудеться 1 липня 2012 року на НСК «Олімпійський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОК «Євро-2012 Україна» з посиланням на директора Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський, це квитки, які залишилися у квотах футбольних федерацій фіналістів - Італії та Іспанії, і , згідно з правилам реалізації квитків на матчі УЄФА Євро-2012, перейшли до української квоти.

За словами директора Турніру, квитки розходяться з рекордною швидкістю, «станом на ранок 29 червня у продаж також надійшло 1 500 квитків третьої категорії вартістю 50 євро. Ці квитки було реалізовано за менше, ніж півдня».

На разі, українські вболівальники ще мають нагоду стати власниками квитків другої категорії, завітавши на квитковий портал УЄФА на сайті www.uefa.com, до кас стадіону «Донбас-Арена» у Донецьку і стадіону «Металіст» у Харкові. До уваги киян і гостей міста, сьогодні, 30 червня, у Києві працюватимуть відділення UniCredit Bank ПАТ "Укрсоцбанк", де також можна буде придбати квитки на фінальний матч УЄФА Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі Євро-2012 зустрінуться збірні команди Італії та Іспанії.