Церемонія закриття Євро-2012 буде короткою
1 липня на НСК «Олімпійський» в Києві перед фіналом Євро-2012 відбудеться церемонія закриття турніру.
Церемонія закриття стане прелюдією до фінального матчу між збірними Іспанії та Італії.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Шоу, яке триватиме 12 хвилин, пройде перед початком фіналу. В хореографічній постановці будуть задіяні понад 600 волонтерів. Церемонія закриття поставить крапку в першому чемпіонаті Європи з футболу, який пройшов на території центральної та східної Європи. Крім того, зазначають в УЄФА, шоу відображає національний колорит 16 країн-учасниць і загальновизнані цінності УЄФА: єдність, суперництво й пристрасть.
Концепцію церемоній відкриття та закриття Євро-2012 розробив Марко Баліч - креативний директор і виконавчий продюсер італійської компанії Flimmaster Events, що займається організацією й проведенням подібних заходів. Йому допомагали художник-постановник Ліда Кастеллі і хореограф Брін Уолтерс. М.Баліч брав участь в організації багатьох міжнародних заходів, таких як церемоній відкриття й закриття Олімпійських ігор-2006 у Турині та карнавалу у Венеції.
Німецька співачка Осеана наживо заспіває офіційну пісню турніру Endless Summer.
Державні гімни Італії та Іспанії виконають солісти Київського муніципального академічного театру опери та балету Тамара Ходакова і Михайло Гуменний.
Очікується, що за фіналом у прямій трансляції спостерігатимуть 150 мільйонів телеглядачів.