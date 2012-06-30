Церемонія закриття Євро-2012 буде короткою

Церемонія закриття стане прелюдією до фінального матчу між збірними Іспанії та Італії.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Шоу, яке триватиме 12 хвилин, пройде перед початком фіналу. В хореографічній постановці будуть задіяні понад 600 волонтерів. Церемонія закриття поставить крапку в першому чемпіонаті Європи з футболу, який пройшов на території центральної та східної Європи. Крім того, зазначають в УЄФА, шоу відображає національний колорит 16 країн-учасниць і загальновизнані цінності УЄФА: єдність, суперництво й пристрасть.

Концепцію церемоній відкриття та закриття Євро-2012 розробив Марко Баліч - креативний директор і виконавчий продюсер італійської компанії Flimmaster Events, що займається організацією й проведенням подібних заходів. Йому допомагали художник-постановник Ліда Кастеллі і хореограф Брін Уолтерс. М.Баліч брав участь в організації багатьох міжнародних заходів, таких як церемоній відкриття й закриття Олімпійських ігор-2006 у Турині та карнавалу у Венеції.

Німецька співачка Осеана наживо заспіває офіційну пісню турніру Endless Summer.

Державні гімни Італії та Іспанії виконають солісти Київського муніципального академічного театру опери та балету Тамара Ходакова і Михайло Гуменний.

Очікується, що за фіналом у прямій трансляції спостерігатимуть 150 мільйонів телеглядачів.