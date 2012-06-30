Футбол закінчиться, а фальсифікат залишиться

«Протягом минулого та поточного років працівниками служби задокументовано більше 40 таких випадків. Порушників притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності», - розповів УНІАН заступник начальника ДДСБЕЗ МВС України Станіслав Рогозін.

Наприклад, днями у Харкові працівники ДДСБЕЗ вилучили 26 одиниць обладнання, понад 1 тис. футболок з незаконно нанесеними логотипами. Ця продукція реалізовувалась оптовим покупцям та через мережу Інтернет.

На Львівщині до трьох років позбавлення волі з відтермінуванням покарання засуджено підприємця, який створив підпільний цех з виробництва фальсифікованого спортивного одягу, використовуючи знаки для товарів і послуг УЄФА та його комерційних партнерів. В ході розслідування були вилучені товари та обладнання на суму близько 200 тис грн. За рішенням суду незаконно виготовлена продукція та знаряддя, матеріали, які використовувалися для виготовлення «спортивного» контрафакту знищено.

У Луганську в перші дні чемпіонату Європи з футболу працівники міліції виявили 5 фактів поширення неякісної продукції з незаконно нанесеною символікою. На центральному ринку обласного центру продавали повний асортимент: футболки, кепки, значки, магнітики.

На Тернопільщині оперативники закрили підпільний цех, де виробляли м’які декоративні подушки, автомобільні підголівники з торговим знаком «EURO».

Як запевнив С.Рогозін, робота з викриття різноманітного «піратського бізнесу» не буде припинятися і після футбольного свята.