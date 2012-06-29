Названо бригаду арбітрів на фінал Євро-2012

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Фінал Чемпіонату Європи з футболу між збірними Італії та Іспанії відбудеться 1 липня в Києві на НСК «Олімпійський» і стане для 41-річного рефері четвертим матчем на турнірі.

На груповому етапі він обслуговував зустрічі Іспанія - Ірландія (4:0) і Швеція - Франція (2:0). Крім того, йому довірили судити чвертьфінал Англія - Італія, що відбувся п'ять днів тому в столиці України.

Основнапрофесіясудді -фінансовийконсультант.Почавсудитифутбольніматчів 18років.У1998-му бувдопущенийдо суддівствау вищомудивізіонічемпіонатуПортугалії, міжнароднукар'єрурозпочав у2003-му.Всередньомузагрудістає5,11жовтоїі 0,13червоної картки.

П.Проенса працюватиме на фіналі разом зі своїми співвітчизниками Бертіну Мірандою, Рікарду Сантушем, Жоржем Соуза і Дуарте Гомешом. Четвертим арбітром призначений турок Джюнейт Чакир, а роль резервного помічника судді відведена ще одному представнику Туреччини Бахаттину Дурану.

Аіспанцямзалишаєтьсясподіватися,щосуддя-португалецьне "мститиметься" завибитихупівфіналіземляків.